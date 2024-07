Governo federal deve apresentar diretrizes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/07/2024 - 22h15 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Governo Federal deve apresentar ainda nesta semana um conjunto de documentos para a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No total, serão quatro documentos elaborados durante as reuniões técnicas do G20. o Brasil recebe a cúpula do G20, no rio de janeiro, em novembro, e as reuniões ministeriais começam hoje para a elaboração dos documentos, enquanto o pré-lançamento da aliança está previsto para quarta-feira.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.