Governo de SP anuncia pacote de ações e investimentos para a agricultura familiar
08/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h42 )



Um pacote de ações de apoio à agricultura familiar foi anunciado no final de julho pelo Governo de São Paulo. Segundo a Secretaria da Agricultura de SP, o valor do orçamento estadual anual usado para comprar alimentos da agricultura familiar deve dobrar, de R$ 52 mil para R$ 104 mil. Em Ribeirão Preto, o anúncio de investimentos foi recebido com otimismo por produtores.

*Reportagem exibida em 07/08/2024.

