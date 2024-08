Gastos de brasileiros em viagens no exterior atingem US$ 1,38 bilhões Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/08/2024 - 19h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h03 ) ‌



Os gastos de brasileiros que viajaram para o exterior atingiram quase US$ 1,4 bilhão em julho. O valor equivalente a mais de R$ 7,5 bilhões e meio reais foi divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Em comparação com o mês anterior, os gastos aumentaram, aproximadamente, R$ 70 milhões. Em 2023, o número cresceu quase 20% em relação a 2022. No total, foram US$ 14,5 bilhões, mais de R$ 72 bilhões na cotação da época.

