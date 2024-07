Alto contraste

A+

A-

SURPRESA!!!! 🎉🎈 As comemorações de aniversário já começaram!!! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Me emocionei com essa surpresa linda que deram o start para os meus 43 anos, que completarei amanhã 🎂🥹. Recebo com todo amor do mundo as bênçãos e glórias que vocês me desejaram!!! Obrigada pelo carinho e por estarem comigo todos os dias!!! Eu amei ❤️

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.