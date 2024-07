Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Fuga do Presídio Central: 30 anos do mais famoso motim penitenciário do RS

A maior rebelião do sistema penitenciário do estado completa 30 anos. O motim no Presídio Central entrou para a história como um episódio de violência e reviravoltas. Durante dois dias, os gaúchos prenderam o fôlego para acompanhar perseguições, ameaças à reféns e o cerco aos bandidos, encurralados no mais luxuoso hotel da capital.

