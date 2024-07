Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Frio rigoroso no RS: fim de semana foi de baixas temperaturas no estado

Alto contraste

A+

A-

O fim de semana foi de tempo estável, mas também de vento muito gelado logo ao amanhecer. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, os termômetros ficaram abaixo de zero. Na capital foi registrada a menor temperatura do ano, apenas quatro graus.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.