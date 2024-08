Floripa Airport recebe exposição internacional: arte e ciência em foco até 15 de setembro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/08/2024 - 21h49 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h39 ) ‌



Iniciando nesta segunda-feira (05), o Floripa Airport recebe uma exposição internacional que une arte, ciência e sustentabilidade, destacando a colaboração entre Suíça e Brasil. A mostra, que ficará disponível para o público até 15 de setembro, é uma oportunidade única de explorar como os dois países estão reforçando seus vínculos culturais e científicos. Arliss Amaro está no local para trazer todos os detalhes desta importante iniciativa. Além disso, confira também a reportagem especial sobre a produção do Grana Padano no Oeste do estado, que combina tecnologia italiana com matéria-prima local para criar um dos queijos mais nobres do mundo.

