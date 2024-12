Florianópolis registra maior queda de endividamento familiar entre as capitais Brasileiras Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/12/2024 - 08h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h32 ) twitter

Uma pesquisa realizada pela Fecomércio de São Paulo revelou que Florianópolis foi a capital brasileira com a maior queda no índice de endividamento familiar nos últimos dois anos, apresentando uma redução de 2,1% entre 2022 e o presente momento. Apesar disso, a realidade ainda é preocupante: sete em cada dez famílias da capital catarinense continuam enfrentando dificuldades financeiras e lidam com dívidas. A economista Edilene Cavalcanti analisa os resultados da pesquisa, enquanto a reportagem de Suzane Rodrigues traz mais detalhes sobre o impacto dessa redução no cotidiano dos florianopolitano.

