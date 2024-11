Florianópolis oferece exames gratuitos de glicemia no Dia Nacional do Diabetes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h22 ) twitter

Terça-feira, 26 de novembro, em celebração ao Dia Nacional do Diabetes, Florianópolis recebe uma ação especial com testes gratuitos de glicemia no centro da cidade. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e oferecer a todos a oportunidade de verificar seus níveis de glicose de forma rápida e sem custos. A repórter Daniela Ceccon traz detalhes ao vivo sobre a ação, que está acontecendo no ponto mais movimentado da capital. A presidente da SBEM, Adriana Striebel, também participa da ação, destacando a relevância da conscientização e do controle do diabetes na saúde pública.

