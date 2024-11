Florianópolis inova com o primeiro ônibus elétrico; greve dos portuários em Itajaí Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/10/2024 - 21h40 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h02 ) twitter

A partir da próxima quinta-feira, 24 de outubro, Florianópolis dará um passo importante no rumo à sustentabilidade com a operação do seu primeiro ônibus 100% elétrico. Este novo veículo representa uma mudança significativa na mobilidade urbana da capital, buscando reduzir a emissão de inovações e oferecer um transporte mais eficiente. Além disso, os portuários de Itajaí realizam uma paralisação para protestar contra as recentes mudanças na legislação do setor, que afetam diretamente suas condições de trabalho.

