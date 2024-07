FLAMENGO 1 X 2 FORTALEZA MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 16ª RODADA - 11/07/2024

‌



O Flamengo tropeçou pela segunda vez seguida no Maracanã e não é mais líder do Brasileirão. Afinal, depois do empate na rodada passada com o Cuiabá, nesta quinta-feira (11/7), diante de mais de 57 mil, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. O Leão cearense saiu na frente num gol contra de Wesley e o Mengo empatou ainda no primeiro tempo com Pedro, de pênalti. Foi o oitavo gol do artulheiro do Brasileirão. Contudo, no segundo tempo, Lucero fez o gol que garantiu o triunfo aos visitantes, muito superiores na etapa final. Foi o sétimo gol do vice-artilheiro da competição.

