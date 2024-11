Filha simula próprio sequestro para enganar o pai e acaba presa com namorado em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 08/11/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Uma mulher, o namorado dela e um amigo do homem foram presos pela Polícia Militar depois de simular um sequestro no bairro Caiçaras, na região noroeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (08). Os suspeitos entraram em contato com o pai da suposta vítima por mensagens de áudio e enviaram fotos dela amarrada. Segundo a polícia, os suspeitos pediram R$ 20 mil de resgate. A família chamou a polícia e os militares começaram a procurar pelo carro da mulher. Ao serem detidos, os dois homens revelaram que era uma simulação para conseguir dinheiro. A mulher, de 39 anos, confessou aos policiais que aceitou participar da farsa para ajudar o companheiro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.