Festival de Corais de Joinville: programação cultural de sexta a domingo

Começa hoje o aguardado Festival de Corais de Joinville, com a participação de 20 corais de 11 cidades diferentes. A programação inclui apresentações na Sociedade Harmonia Lyra, com ingressos a R$ 20, e em palcos abertos no Shopping Mueller, Garten Shopping e Sociedade Lírica, com entrada gratuita. Além dos concertos, o festival oferece oficinas educativas com regentes convidados para aprimorar as técnicas vocais dos participantes. Organizado pela Escola Arte Maior, o evento promete celebrar a música coral em um ambiente de harmonia e diversidade.

