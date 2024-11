Festa das Flores atrai 100 mil pessoas e aquece turismo em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 10h05 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h19 ) twitter

A Festa das Flores de Joinville superou todas as expectativas ao reunir cerca de 100 mil pessoas, transformando-se em um evento de grande sucesso para a cidade. Além de ser uma celebração da cultura e da natureza, o evento também trouxe um impacto positivo na economia local e no turismo. Com atrativos para todos os públicos, a festa movimentou diversos setores, desde o comércio até o setor hoteleiro, destacando Joinville como um destino turístico cada vez mais atrativo. Este ano, o evento foi ainda mais especial, consolidando-se como um dos maiores festivais do estado, com uma programação diversificada e apresentações que encantaram os visitantes.

