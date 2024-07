Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

As férias são um período de alegria para as crianças e, muitas vezes, de correria e preocupação para os pais que precisam trabalhar. Especialistas indicam que os responsáveis devem achar um equilíbrio entre as brincadeiras com as telas, as brincadeiras offline e os momentos de descanso. Para esse bate-papo, recebemos a psicopedagoga Michela Crescêncio Brunelli.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.