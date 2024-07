Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

'Fenômeno da natureza golfinhos fazem aparição rara em Balneário Barra do Sul

No litoral de Santa Catarina, um evento incomum atraiu a atenção dos moradores de Balneário Barra do Sul: um grupo de golfinhos foi avistado nas águas locais, proporcionando um espetáculo natural surpreendente. A presença dos golfinhos, conhecidos por suas acrobacias e graciosidade, gerou fascínio entre os espectadores que puderam testemunhar esse momento especial. Este vídeo explora o impacto desse fenômeno da natureza na comunidade local, capturando as reações das pessoas e destacando a importância da conservação marinha em uma das regiões mais belas de Santa Catarina.

