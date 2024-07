Feminicídio: mulher de 27 anos é morta a facadas pelo próprio marido, em Franca

Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta terça (25), no Jardim Aeroporto, na Zona Sul de Franca. Gabriela Rocha Alves, de 27 anos, foi atingida com golpes de faca no pescoço e no tórax. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, Tomás Ordeno dos Santos, também de 27 anos, que teria tentado tirar a própria vida após o feminicídio. Tomás foi socorrido e está internado em estado grave na Santa Casa de Franca, sob escolta policial.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.