Farra dos pancadões: moradores não aguentam mais ‘bailes funk’ em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 06/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagens registradas na manhã deste domingo (4), no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, mostram o som alto e os problemas causados por um pancadão no bairro da Zona Oeste da cidade. Os próprios vizinhos fizeram as filmagens: motociclistas em alta velocidade fazem manobras arriscadas, e um carro chegou a ser incendiado. A população da região não aguenta mais passar o final de semana sem dormir e reclama da falta de fiscalização no local.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.