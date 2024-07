Família luta por medicamento contra a distrofia de duchenne, em Macaé Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/07/2024 - 15h46 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h30 ) ‌



Uma a cada 3 mil crianças é diagnosticada com a distrofia de duchenne no mundo. Uma doença rara, porém, muito grave, que causa a degeneração irreversível do tecido muscular, principalmente da camada que reveste os ossos. Em Macaé, uma família luta contra o tempo para conseguir o único medicamento capaz de impedir a evolução do quadro.

