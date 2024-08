Falece Walter Orthmann, recordista do Guinness e funcionário mais antigo do mundo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/08/2024 - 20h35 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Walter Orthmann, conhecido mundialmente como o funcionário mais antigo do mundo, faleceu nesta sexta-feira (02), aos 102 anos. Orthmann era um renomado catarinense e detinha o recorde do Guinness por ter a mais longa carreira na mesma empresa. Com uma trajetória notável de dedicação e longevidade no mercado de trabalho, sua história inspirou muitas pessoas ao redor do mundo. Pedro Mariano, ao vivo de Itajaí, traz mais detalhes sobre a vida e o legado desse notável recordista. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.