Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Fala São Chico: festival oferece exibição de filmes gratuitos para o público em São Francisco do Sul

Alto contraste

A+

A-

Descubra o que o festival "Fala São Chico" oferece este ano em São Francisco do Sul! Com exibições de filmes gratuitas para o público, este evento cultural promove o acesso à cultura cinematográfica na cidade. Acompanhe os detalhes das sessões, os filmes em destaque e as atividades paralelas que fazem parte deste festival imperdível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.