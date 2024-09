Fala Brasileiro: Uma a cada dez pessoas sente impacto das queimadas no país Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 13h41 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h33 ) ‌



O aumento de queimadas no Brasil está afetando a população em todas as regiões. Uma pesquisa revelou que uma em cada dez pessoas relatou sentir os efeitos das queimadas onde vive. Os moradores das áreas mais atingidas são do Norte e Centro-Oeste. A fumaça tem causado dificuldades respiratórias e desconforto para muitos. Na região Sudeste também foram registrados relatos de problemas relacionados à fumaça. Em resposta ao aumento da poluição, 11% dos entrevistados mudaram suas rotinas em casa. Dificuldades para respirar foram mencionadas por 10% dos participantes da pesquisa.

