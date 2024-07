Exclusivo: Roberto Cabrini entrevista dentista acusada de negligência na morte de um paciente

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, a dentista Jamilly Flexa, acusada pela morte de Luiz Carlos das Dores, que sofreu com uma infecção generalizada após se submeter a um procedimento da colocação de facetas dentárias. O corpo de Luiz Carlos vai ser exumado para apurar se houve negligência no procedimento estético. Veja na Grande Reportagem da semana!

