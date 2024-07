Exclusivo: DNA encontrado em escova de dentes comprova participação de suspeito em crime de 2017 Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/07/2024 - 11h50 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h53 ) ‌



7 anos após a tentativa frustrada de realizar o maior assalto do mundo, um dos criminosos, Anderson Ricardo Alves do Nascimento, foi condenado pela Justiça de São Paulo. A ação, ocorrida em 2017, envolvia a escavação de um túnel para roubar R$ 1 bilhão do cofre do Banco do Brasil. A condenação foi possível graças à análise de DNA encontrada em uma escova de dentes que comprovou sua participação no crime. O juiz Guilherme Kellner o condenou a 8 anos de prisão por organização criminosa, embora a defesa planeje recorrer da decisão. Os outros 16 membros da quadrilha já haviam sido condenados anteriormente.

