Ex-parceiro de Robinho, Ricardo Falco faz revelações a Roberto Cabrini antes de se entregar

Nesta semana, horas antes da sua prisão no Brasil para cumprir pena de nove anos por estupro, Ricardo Falco, que já foi amigo íntimo de Robinho, fica frente a frente com o jornalista Roberto Cabrini. Veja, em A Grande Reportagem, uma entrevista reveladora com detalhes inéditos do que teria acontecido na noite do dia 22 de janeiro de 2013 em uma casa noturna da Itália. O ex-jogador Robinho também foi condenado na Itália por estupro coletivo e está preso no Brasil desde março.

