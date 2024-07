Ex-atacante Edno conta histórias que marcaram sua carreira e experiência no futebol internacional

Aclr |Do canal Clube da Bola no YouTube

Edno, ex-atacante com passagens por grandes clubes como Corinthians, Avaí, Portuguesa, entre outros, revela detalhes de sua trajetória no futebol brasileiro e internacional. Com títulos importantes, como a Copa do Brasil de 2009 pelo Corinthians e duas séries B conquistadas, Edno compartilha suas experiências e fala sobre sua participação no evento beneficente "Driblando a Fome". Não perca essa entrevista exclusiva que vai ao ar em nosso canal, onde Edno conta histórias que marcaram sua carreira.

