Evento 'Sou Mais Batera' reuniu 250 bateristas e diversos músicos em Uberlândia | Jornal Paranaíba

Evento 'Sou Mais Batera' reuniu 250 bateristas e diversos músicos em Uberlândia
29/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h42 )



A sexta edição do "Sou Mais Batera" aconteceu nesta quarta-feira (28), a partir das 18h no Pátio do Teatro Municipal de Uberlândia. O evento, que é gratuito, reúne uma impressionante formação musical com 250 bateristas, 50 guitarristas, além de baixistas, vocalistas, tecladistas e músicos de violão e ukulele. Este ano, a grande novidade são as apresentações de violão acústico e elétrico, que prometem diversificar ainda mais a programação.

