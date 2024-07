EUA e Canadá enfrentam incêndios florestais de verão Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h26 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h13 ) ‌



Os incêndios florestais estão afetando os Estados Unidos e o Canadá. No Canadá há mais de 170 focos ativos, sendo que ao menos 55 estão fora de controle. Nos Estados Unidos, os estados da Califórnia, Oregon, Arizona e Washington também registram incêndios. A propagação das chamas é favorecida pela onda de calor no hemisfério norte e pelas condições secas do clima.

