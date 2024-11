Estudo de viabilidade técnica da Nova Ferroeste entre Chapecó e Passo Fundo é apresentado Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 24/10/2024 - 20h01 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h30 ) twitter

O estudo de viabilidade técnica do trecho ferroviário entre Chapecó, em Santa Catarina, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi apresentado como parte do projeto da Nova Ferroeste. O objetivo da análise é avaliar a infraestrutura necessária para a construção e operação da linha férrea, que promete trazer melhorias significativas ao transporte de cargas na região Sul do Brasil.

