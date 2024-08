Estiagem e incêndios fazem procura por soro e umidificador disparar nas farmácias de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O estado de São Paulo enfrenta a pior estiagem dos últimos 40 anos. Com o ar seco, é difícil respirar e a situação piorou nos últimos dias, com as cidades sufocadas pela fumaça das queimadas. Para tentar diminuir os problemas respiratórios, a procura por itens como soro fisiológico, umidificador e colírio disparou nas farmácias de Ribeirão Preto e região.

*Reportagem exibida em 28/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.