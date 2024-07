Estado e FIESC avançam na municipalização do SESI em Blumenau

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Governo do Estado de Santa Catarina e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) lançam hoje um protocolo que dá andamento à transferência do complexo do SESI para o município de Blumenau. Este é mais um passo significativo no processo de municipalização que tem gerado grandes expectativas na cidade. O evento ocorre na sede do complexo, marcando um importante avanço na descentralização dos serviços e potencial desenvolvimento local. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes ao vivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.