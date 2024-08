Estacionar sobre calçada e faixa de pedestres são as maiores infrações Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 23/08/2024 - 16h48 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h32 ) ‌



Um levantamento do Detran do Rio apontou que estacionar sobre a calçada e faixa de pedestres foi a 8ª foi a maior infração que resultou em várias multas no mês de junho. Só este ano a Guarda Municipal de Campos aplicou mais de 2.500.

‌



