Esporte - Série A e B do Brasileirão: Vasco vence Athletico-PR e jogos dos catarinenses na Série B
27/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h44 )



Na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Athletico-PR por 2 a 1 em São Januário. A vitória carioca destacou-se na última partida da rodada, e agora você pode conferir os gols e principais momentos do jogo. Além disso, pela Série B, dois times catarinenses entram em campo nesta terça-feira: o Brusque enfrenta o Sport às 21h na Ressacada, enquanto o Avaí joga contra o Coritiba no Couto Pereira às 21h30. Essas e outras atualizações do esporte no SC no AR.

