Esporte: Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça-feira ás 21h30

A Série B do Brasileiro está movimentada com a Chapecoense voltando a vencer após 10 jogos. A partida foi marcada por um pênalti bizarro, um gol anulado, e uma expulsão, garantindo muita emoção aos torcedores. Na Copa Santa Catarina, o Figueirense enfrentará a Chapecoense, com o jogo começando às 21h30 no Orlando Scarpelli. Além disso, o Brusque anunciou a contratação de Marcelo Cabo como novo técnico após a demissão de Luizinho Vieira. Marcelo, que já teve passagens pela Chapecoense e Figueirense, recentemente trabalhou com o Floresta na Série C. E na seleção, o Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 10 de setembro, pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

