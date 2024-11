Esporte - Brusque vence Ituano na reestreia no Augusto Bauer Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 11h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h39 ) twitter

No futebol, o Brusque venceu o Ituano na reestreia do Estádio Augusto Bauer, garantindo uma vitória crucial na Série B. Cacá Oliveira acompanhou a partida do quadricolor, que volta a casa com um triunfo. Além disso, na Copa Santa Catarina, o Nação enfrentou o Barra e sofreu a maior goleada da competição, com o placar de 0 a 4. Por fim, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru hoje em Brasília, buscando mais uma vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

