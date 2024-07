Esporte - Brasil conquista três medalhas no primeiro final de semana em paris Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O fim de semana foi agitado nas Olimpíadas, com o Brasil já conquistando três medalhas. Tainá Hinckel avançou para as oitavas de final, e a Série A do Campeonato Brasileiro teve confrontos importantes, com vitórias e derrotas para os times catarinenses. Confira os resultados e destaques.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.