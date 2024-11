Especialista analisa os detalhes e a repercussão da vitória de Trump nos EUA Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/11/2024 - 16h15 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h11 ) twitter

Donald Trump está de volta à casa branca. O candidato republicano foi eleito presidente dos estados unidos com 277 delegados. Como já era esperado, o resultado foi definido pelos sete estados-chave. Trump ganhou em quatro deles: Carolina do Norte, Georgia, Wisconsin e Pensilvânia, o mais importante de todos. Além disso, ele também lidera nos outros três estados: Arizona, Nevada e Michigan, que ainda contabilizam os votos. O magnata venceu as eleições com uma campanha anti-imigração e protecionista na área comercial. Para analisar a vitória de Trump e a repercussão, conversamos com Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard.

