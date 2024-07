Aclr |Do canal MD1 no YouTube

#EP0073 - Cuidado com o verão de Orlando

Alto contraste

A+

A-

Orlando é incrível, mas também é uma sauda ao ar livre, e se você não estiver ciente e preparado, pode ter problemas e consequencias sérias!!

Nesse EP, trouxemos muitas dicas e informações, desde as mais "aparentemente óbvias" mas que as pessoas simplesmemente esquecem, até dicas imperdíveis sobre o reverso do calor em um mesmo dia da Florida!

Para ter acesso ao Universo do MD1 acesse agora o

MENU MD1.com (menumd1.com)

Publicidade

Para conversar com o TOY, nosso assistete virtual clique aqui! (https://wa.link/iua3vw)

O MD1 não é um canal sobre um destino, é sobre plantar sonhos, e colher sorrisos!! Boa viagem!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.