EP0012 Disney After Hours X Early Theme Park Entry

Aclr |Do canal MD1 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

No episódio de hoje falamos de duas experiências Disney, uma gratuita para hóspedes de resorts Disney, e outra paga!

Recentemente, a Disney anunciou uma mudança significativa nas Extra Magic Hours, que estão suspensas por conta da pandemia, mas retornará para a celebração de 50 anos do Walt Disney World Resort (que é comemorado no dia 01 de Outubro de 2021). Além da mudança no "funcionamento" dela o nome também mudou, agora chamado de "Early Theme Park Entry".

O After Hours é um evento pago a parte, onde você pode curtir o parque por 3 horas após o fechamento, andar nas atrações mais concorridas com muito menos tempo de fila, além de incluir bebidas, pipoca e sorvete à vontade no valor do ingresso!

Para assistir nosso vídeo no Disney Villains After Hour clique aqui (https://www.youtube.com/watch?v=NI5X1DLkXTg&t=1s)

Publicidade

Baixe o APP MD1 gratuitamente:

Iphone (https://apps.apple.com/us/app/md1/id1525800228)

Publicidade

Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicando.md1one)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.