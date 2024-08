Entenda tudo sobre a campanha eleitoral municipal, que começa hoje no Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h02 ) ‌



Começou hoje a campanha eleitoral para as eleições municipais no Brasil. Isso significa que a partir de agora candidatos podem fazer pedidos de voto. A campanha no rádio e na televisão começa no dia 30 de agosto. Em outubro, eleitores de mais de 5.500 municípios vão escolher novos prefeitos e vereadores. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, comenta sobre o assunto e explica o que pode ou não ser feito durante o período.

