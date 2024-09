Engavetamento entre carros e caminhões interdita rodovia por sete horas no Paraná Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h08 ) ‌



Em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, um engavetamento interditou a BR-277 por sete horas. Imagens de uma câmera instalada num caminhão mostram o momento em que a carreta passa pela curva e tomba. Três carros e três caminhões se envolveram no engavetamento, um deles transportava vidro e a carga se espalhou completamente pela rodovia. A principal suspeita do que provocou o acidente é de derramamento de óleo na pista. Apesar da destruição no local, cinco pessoas tiveram apenas ferimentos leves.

