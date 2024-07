Encontro nacional de ultraleves reúne apaixonados por aviação em Araxá | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Araxá está sediando o maior e mais aguardado evento da aviação leve da América Latina: o Encontro Nacional de Ultraleves. Realizado pela Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves (ABUL), o encontro reúne pilotos, entusiastas e fabricantes de aeronaves ultraleves de todo o Brasil.

Com mais de 37 anos de história, a ABUL desempenha um papel fundamental na promoção da aviação esportiva no país. A associação, que conta com mais de 1.300 associados, é responsável por estabelecer as normas e regulamentações para a categoria, garantindo a segurança e o desenvolvimento da aviação leve no Brasil.

O evento em Araxá oferece uma oportunidade única para os participantes trocarem experiências, conhecer as últimas novidades do setor e participar de diversas atividades relacionadas à aviação. Pilotos experientes e iniciantes podem compartilhar conhecimentos, realizar voos demonstrativos e participar de competições.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉

Publicidade

👉

👉

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #ARAXÁ #aviões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.