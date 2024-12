Empresários e comerciantes são vítimas de cobranças indevidas na conta bancária Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/12/2024 - 11h09 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um empresário do Paraná pagou um boleto de R$ 984,90 emitido por uma empresa diretamente na conta bancaria da empresa. Após o pagamento, recebeu uma mensagem do banco sobre possível fraude e descobriu que a cobrança era indevida. A empresa foi citada em várias reclamações online por emitir boletos sem relação com os serviços prestados. O sócio da empresa admitiu falhas no sistema e afirmou que estão trabalhando para resolver a situação e reembolsar os valores pagos. Especialistas alertam sobre a importância de verificar cobranças antes do pagamento.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.