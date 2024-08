Empresa registrou mais de 150 mil furtos de energia em 2023 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 01/08/2024 - 10h15 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h58 ) ‌



A concessionária responsável pela distribuição de energia na região registrou mais de 150 mil casos de furtos de energia elétrica em todo o estado do Rio de Janeiro, no ano passado. A empresa não fica no prejuízo. Nós pagamos essa conta.

