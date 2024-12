Empregos em alta: Uberlândia registra saldo positivo nas contratações Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/12/2024 - 13h57 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uberlândia se destaca em 2024 pela geração de empregos com carteira assinada, consolidando-se entre as cinco cidades brasileiras de grande porte com maior número de admissões no primeiro semestre, segundo dados do Caged. Com mais de 77 mil contratações no período, a cidade mantém um saldo positivo que impulsiona a economia e oferece novas oportunidades para quem busca recolocação profissional. Somente em setembro, foram criados 531 empregos formais, com 12.423 admissões e 11.892 desligamentos.

Exemplos como o de Gabriela, que deixou o emprego para cuidar do filho e conseguiu uma nova posição em menos de um mês, refletem o cenário favorável. Profissionais de recursos humanos destacam a importância de manter o currículo atualizado e se adequar aos perfis mais requisitados pelas empresas. Em Minas Gerais, os números também impressionam, com o estado registrando o nono mês consecutivo de saldo positivo na criação de vagas formais.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=U2RCPYrliiE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mqk-UnK-ckg

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0qTDj0cOTuQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.