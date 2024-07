“Ele destruiu uma família”, conta pai de jovem morto por policial penal em BH

Alto contraste

O pai do jovem morto por um policial penal no bairro Copacabana, região de Venda Nova, em Belo Horizonte, conta que a família está destruída com a perda de David Alexandre. O corpo dele foi enterrado neste domingo (30). Ele era atendente de um ponto de jogo do bicho, mas, segundo o boletim de ocorrência e a família dele, o crime não teria relação com a jogatina. O jovem teria xingado uma moça e a mãe dela. O pai e marido das vítimas teria ido lá tirar satisfação, mas acabou matando o jovem. O policial penal fugiu depois do crime e segue procurado. Assista à reportagem completa no vídeo acima.

