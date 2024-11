Economia: maioria das famílias gaúchas está endividada Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/11/2024 - 10h06 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h23 ) twitter

A maioria dos gaúchos vai fechar 2024 com dívidas. É o que indica uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Outubro registrou a quinta alta consecutiva no indicador, com 94,2% das famílias endividadas. E a enchente histórica agravou a situação.

