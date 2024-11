Economia emocional – Pré-venda no Clube da leitura! Aclr|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 03/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seja um dos primeiros a garantir o seu exemplar do livro mais esperado do ano: "Economia Emocional – O segredos para uma vida financeira saudável e equilibrada". Você receberá no seu endereço, autografado e com a oportunidade de aproveitar 2 surpresas incríveis!

.

LINK PARA COMPRA DO LIVRO: https://patricialages.com.br/economia-emocional-pl/

.

‌



• Os envios serão feitos (somente para o Brasil) a partir de dezembro e, assim que postado, você receberá uma mensagem por e-mail com o código de rastreamento.

IMPORTANTE: Não tenha pressa! Preencha seus dados com cuidado e atenção. A comunicação será por e-mail por isso, tenha certeza de preencher com seu melhor e-mail e que ele esteja correto!

‌



OFERTA EXCLUSIVA – CURSO MENTALIDADE FINANCEIRA

Após a compra do livro ou do kit (livro+caneca), você receberá uma oferta única para o curso Mentalidade Financeira com mais de 50% de desconto! A oferta é válida apenas no ato da compra do livro ou do kit. Ao fechar a página, a oferta expirará.

‌



.

Obrigada por prestigiar nosso trabalho!

.

#livros #leitura #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.