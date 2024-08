Dupla de falsos entregadores é presa por assaltos a motos em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 12h29 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h26 ) ‌



Uma dupla foi presa em São Paulo enquanto utilizava uma van amarela para realizar assaltos. Os criminosos se passavam por entregadores para evitar suspeitas. Um deles dirigia o veículo enquanto o outro saía para furtar motos. Uma das vítimas relatou que deixou sua moto estacionada com a chave no contato ao fazer uma coleta próxima. Ao perceber o furto, ele pegou a moto do irmão e iniciou uma perseguição ao ladrão. Durante a fuga, ambos caíram na rua e o bandido abandonou a moto antes de correr para dentro da van. Testemunhas impediram a fuga dos criminosos até a chegada da guarda municipal, que prendeu os dois em flagrante. Eles foram levados à delegacia e responderão pelo furto da moto.

