Duas pessoas morrem e crianças ficam feridas após acidente em Araguari | Cidade Alerta Minas

Duas pessoas morreram neste final de semana em um grave acidente registrado em Araguari. Em um dos veículos estava um senhor de 53 anos que foi arremessado para fora do carro devido à violência da batida. Ele foi atingido por um outro carro que, segundo a polícia, não teria respeitado a sinalização do cruzamento.

Os ocupantes do segundo veículo eram todos da mesma família: pai, mãe e filhos gêmeos. A mulher morreu na hora. Câmeras de segurança de casas e estabelecimentos do bairro Brasília, em Araguari, registraram a batida que tirou a vida de duas pessoas, proporcionando imagens que ajudarão na investigação do acidente.

Maria de Fátima estava trabalhando no açaí que fica na esquina onde o acidente aconteceu quando ouviu o barulho e correu para ajudar. Segundo ela, todos os envolvidos no acidente, em ambos os veículos, estavam sem cinto de segurança. A falta do uso do cinto pode ter contribuído para a gravidade do ocorrido, ressaltando a importância da atenção às normas de segurança no trânsito.

